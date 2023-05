Akademiehof in Ludwigsburg

1 2021 war die Polizei regelmäßig auf dem Akademiehof im Einsatz. Foto: Simon Granville

Eine Gruppe junger Männer ist in der Ludwigsburger Innenstadt in Streit geraten. Für einen 22-Jährigen endete die Nacht im Krankenhaus. Doch zuvor hatte auch er ausgeteilt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nachdem die Polizei in der Vergangenheit häufiger am Akademiehof in Ludwigsburg eingreifen musste, war es um den nächtlichen Treffpunkt lange Zeit verhältnismäßig ruhig gewesen. Zumindest bis jetzt: Mittwochnacht ist dort ein Streit zwischen mehreren betrunkenen jungen Männern eskaliert. Dabei kamen auch ein Messer und ein Tierabwehrspray zum Einsatz. Für einen 22-Jährigen endete der Abend im Krankenhaus.