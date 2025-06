Akademie Schloss Solitude: Wieder Open Solitude am 27. Juni

1 Erstmals lädt am 27. Juni Anne Fleckstein als neue Direktorin der Akademie Schloss Solitude zum großen Sommerfest Foto: MWK BW

Was machen die da eigentlich in der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart? Feiern etwa – am 27. Juni beim Sommerfest Open Solitude. Was gibt es alles?











Was macht eigentlich das Zusammenleben und die Zusammenarbeit der internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Akademie Schloss Solitude? Die Fördereinrichtung in Stuttgart zählt national und international zu den führenden Bühnen dieser Art. An diesem Freitag, 27. Juni, kann man buchstäblich hinter die Kulissen blicken. Von 14 bis 22 Uhr läuft das Open Solitude-Programm. Offiziell heißt es: „25 interdisziplinär arbeitende Künstler*innen und Wissenschaftler*innen öffnen ihre Wohn- und Arbeitsstudios und gestalten gemeinsam ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Performances, Konzerten und Lesungen.“