Auto erfasst Seniorin - Frau stirbt am Folgetag

1 Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Eine Seniorin ist am Sonntag in Aitrach auf einem Gehweg unterwegs, als sie vom Auto eines 34-Jährigen erfasst wird. Die Frau wird dabei so schwer verletzt, dass sie tags darauf verstirbt.











Eine Seniorin, die in Aitrach (Kreis Ravensburg) von einem Auto erfasst worden war, ist einen Tag nach dem Unfall gestorben. Die 92-Jährige erlag am Montag ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.