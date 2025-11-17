Airport Stuttgart: Polizeieinsatz am Flughafenzaun – das waren die Gründe

1 Der Stuttgarter Flughafen – um das Gelände kam es am Wochenende zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) Foto: IMAGO/Harald Dostal

Am Sonntagmittag ist es am Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach einem Hinweis, dass sich ein Pärchen am Flughafenzaun auffällig verhalten und den Zaun näher in Augenschein genommen habe, rückte die Bundespolizei gegen 13.40 Uhr mit drei Streifen mit Blaulicht aus. Die Beamten konnten vor Ort jedoch niemand Verdächtigen mehr antreffen, die Fahndung wurde eingestellt. Zeugen berichten, von Polizisten angesprochen worden zu sein.