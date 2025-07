Airline: Portugal bringt TAP-Privatisierung auf den Weg

2 Die 1945 gegründete TAP hat als größte Fluggesellschaft Portugals mehr als 8.000 Mitarbeiter. (Archivfoto) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Portugals Ministerpräsident Luís Montenegro sucht Großinvestoren für die staatliche Airline TAP. Er macht eine wichtige Ankündigung, die unter anderem die Lufthansa interessieren wird.











Link kopiert



Lissabon - Die in Portugal schon seit rund drei Jahren diskutierte Privatisierung der staatlichen Luftgesellschaft TAP nimmt jetzt konkrete Formen an. Man werde 49,9 Prozent der Anteile in private Hände geben, verkündete Ministerpräsident Luís Montenegro in Lissabon. Fünf Prozent davon würden an die Mitarbeiter gehen. "Wir wollen nicht weiterhin Geld in ein Fass ohne Boden werfen", erklärte der konservative Regierungschef in einer TV-Ansprache. Man sei davon überzeugt, dass es viele Interessenten geben werde.