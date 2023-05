1 Durch das Wiegen der Passagiere erhofft sich die Fluggesellschaft Air New Zealand eine Verbesserung der Ladekontrolle. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Bayne Stanley

In Auckland stehen ab sofort Waagen am Flughafen – nicht nur für das Gepäck, sondern auch für die Reisenden der Fluggesellschaft Air New Zealand. Peinliche Momente brauchen die Kunden aber nicht zu befürchten.









Neuseelands Fluglinie Air New Zealand will in den kommenden Wochen vor internationalen Flügen nicht nur das Gepäck, sondern auch die Passagiere wiegen. Grund sei, dass die Piloten vor jedem Start das Gewicht und die Balance des beladenen Flugzeugs kennen müssten, wie das Unternehmen mitteilte. „Es geht um Sicherheit. Jedes Mal, wenn wir fliegen, möchten wir genau wissen, welches Gewicht das Flugzeug hat“, sagte Airline-Chef Greg Foran am Mittwoch dem Sender Radio New Zealand.