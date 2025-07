1 Die Mutter und Familie des Air-India-Piloten Clive Kunder (Foto li.) nehmen bei der Trauerfeier Abschied. Foto: Imago/Hindustan Times

Beim Absturz einer Air-India-Maschine sterben im Juni 260 Menschen. Nun nennt ein Bericht eine unterbrochene Treibstoffzufuhr als mögliche Ursache. Im Fokus steht ein simpler Schalter.











Indische Ermittler haben jetzt erste Erkenntnisse zum Absturz der Air India-Maschine auf ein Wohngebiet im westindischen Ahmedabad veröffentlicht, bei dem am 12. Juni insgesamt 241 Menschen an Bord und 19 Personen am Boden ums Leben kamen. Nur ein Passagier überlebte den Absturz.