1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine junge Frau in Aichwald (Kreis Esslingen) offenbar von einem Unbekannten angegriffen und sexuell bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.











In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll eine junge Frau in Aichwald (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten sexuell angegangen worden sein. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Rande eines Festgeländes einer Sportveranstaltung im Ortsteil Schanbach, in der Straße In den Horben.