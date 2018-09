Aichtal Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Von va 04. September 2018 - 17:26 Uhr

Ein 71-jähriger gerät mit seinem Wagen auf der B 313 in den Gegenverkehr. Er prallt frontal gegen einen entgegenkommenden BMW eines 80-Jährigen.





7 Bilder ansehen

Aichtal - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 auf Höhe der Ausfahrt Aichtal-Aich (Kreis Esslingen) sind am Dienstagnachmittag vier Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 71-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Stuttgart fuhr, kurz vor 14 Uhr aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß dort frontal mit dem BMW eines 80-Jährigen zusammen.

Mehr zum Thema

Beide Fahrzeuglenker sowie ihre 58 und 76 Jahre alten Beifahrerinnen wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfallverursacher und seiner 58-jährigen Beifahrerin besteht laut der Polizei Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25 000 Euro. Die Autos wurden von Abschleppunternehmen geborgen.

Die Bundesstraße musste bis circa 17 Uhr komplett gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.