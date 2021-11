5 Am Samstagmorgen ist es bei Aichtal zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Im Kreis Esslingen kommt es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall. Ein alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit dem Wagen einer 22-Jährigen. Beide kommen in Kliniken.















Aichtal - Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ist es auf der B312 bei Aichtal (Kreis Esslingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Als ein 32 Jahre alter, alkoholisierter Fahrer eines Mini Cooper in Richtung Stuttgart unterwegs war, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Renault Twingo einer 22-Jährigen. Das berichtet die Polizei.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in angrenzende Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.