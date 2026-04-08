AI Forensics: Experten enthüllen unerlaubten Handel mit Nacktbildern von Frauen auf Telegram

Zehntausende Nacktbilder von Frauen sind nach Erkenntnissen von Experten ohne Zustimmung der Betroffenen auf der Onlineplattform Telegram getauscht und gehandelt worden.
Zehntausende Nacktbilder von Frauen sind nach Erkenntnissen von Experten ohne Zustimmung der Betroffenen auf der Onlineplattform Telegram getauscht und gehandelt worden. Wie die Aktivistengruppe AI Forensics am Mittwoch berichtete, stießen ihre Mitglieder bei einer sechswöchigen Untersuchung von spanischen und italienischen Chatgruppen auf fast 25.000 aktive Nutzer, die derartige Aufnahmen weiterverbreiteten, häufig gegen Bezahlung. Die Aktivisten forderten Telegram auf, konsequent gegen die illegalen Praktiken vorzugehen.