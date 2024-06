1 Das Unternehmen teilte den Rückruf am Montag über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Foto: dpa/Jens Kalaene

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr wird eine Reihe von Küchenutensilien des niederländischen Herstellers A.I.&E zurückgerufen. Der Rückruf gilt für mehrere Bundesländer – darunter auch Baden-Württemberg.











Der niederländische Hersteller A.I.&E ruft wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr eine Reihe von Küchenutensilien wie Pfannenwender oder Schaumlöffel zurück. Insgesamt handelt es sich um 17 verschiedene Produkte der Marke „Alpina Nylon Küchenzubehör“, teilte das Unternehmen am Montag über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Bei der Verwendung der Produkte könnten schädliche Mengen krebserregender Stoffe in Lebensmittel gelangen. In welchen Geschäften die Küchenutensilien verkauft wurden, wurde nicht mitgeteilt.