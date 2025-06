Ahnenforschung: Papst Leo XIV. ist entfernt mit Justin Bieber und Madonna verwandt

1 Papst Leo XIV. hat Vorfahren in den USA, Europa und Lateinamerika. Foto: Vatican Media/ABACAPRESS/ddp images

Papst Leo XIV., der erste Pontifex aus den Vereinigten Staaten, bringt eine bewegte und vielschichtige Herkunft mit sich. Seine Wurzeln reichen über zahlreiche Länder hinweg, und sogar mit Stars wie Madonna und Justin Bieber soll er entfernt verwandt sein.











Nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) wurde der in Chicago geborene Robert Prevost (69) Anfang Mai zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt. Das "New York Times Magazine" hat mit American Ancestors und dem Cuban Genealogy Club of Miami zusammengearbeitet, um einen ausführlichen Blick auf den Stammbaum des neuen Papstes zu werfen.