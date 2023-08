1 Das Treffen der Ahmadiyya Muslim Jamaat fand bisher in Karlsruhe statt, doch der Andrang der Gläubigen ist groß – nun findet die Konferenz in Stuttgart statt. Foto: dpa/Khang Nguyen

Zehntausende Gläubige der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde werden von 1. bis 3. September bei ihrem Jahrestreffen in Stuttgart das Messegelände zum schwäbischen Mekka machen.









Der Name Ahmadiyya birgt für die meisten nicht nur orthografische Rätsel. Dabei steht er für die weltweit größte Gemeinde organisierter Muslime mit mehr als zehn Millionen Gläubigen in fast allen Ländern. Auch in Stuttgart gibt es eine Gruppe der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), wie die Glaubensgemeinschaft mit vollem Namen heißt. Anfang des Jahres feierte sie im Stuttgarter Rathaus den 100. Geburtstag der deutschen Gründung. Immer an Neujahr tritt sie in der Öffentlichkeit auf, um Stuttgarter Straßen vom Silvestermüll zu befreien.