Agrarmesse in Berlin: Grüne Woche zum Start von Viehseuche überschattet

1 Die Maul- und Klauenseuche in Brandenburg überschattet die Agrarmesse. (Symbolbild) Foto: dpa/Harald Tittel

Paarhufer müssen leider draußen bleiben - Wegen der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg findet die Agrarmesse Grüne Woche in diesem Jahr ohne Kühe und Schafe statt. Nicht das Einzige, was die Stimmung trübt.











Massige Bullen, wollige Schafe, putzige Alpakas - Die große Artenvielfalt in den Ställen der Tierhalle ist jedes Jahr ein Höhepunkt der Grünen Woche. Doch bei ihrer 89. Ausgabe in diesem Jahr wird die am Freitag in Berlin beginnende Agrarmesse ohne das große Vieh-Spektakel auskommen müssen. Denn Paarhufer dürfen gar nicht erst mitgebracht werden. Grund dafür ist ein gemeldeter Fall der Maul- und Klauenseuche (MKS) in einer Herde Wasserbüffel auf einem Hof in Brandenburg. Die Viruserkrankung ist hoch ansteckend, sehr widerstandsfähig und endet insbesondere bei Rindern oft tödlich. Infizierte Viehbestände werden deswegen vorsorglich gekeult.