Agrarmesse: 90. Grüne Woche in Berlin gestartet

2 Agrarminister Alois Rainer kostete beim Eröffnungsrundgang Käse. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bei der großen Schau der Lebensmittelbranche in der Hauptstadt heißt es an zehn Tagen wieder: kosten, trinken, informieren. Der Branchentreff zum Beginn des Jahres soll auch Stadt und Land verbinden.











Berlin - Die Ernährungs- und Agrarmesse Grüne Woche in Berlin hat für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sagte beim traditionellen Auftaktrundgang, die Grüne Woche sei "ein Erfolgsrezept" als Leistungsschau der Branche. Es gehe auch darum zu zeigen, dass es keinen Widerspruch zwischen ländlichen und urbanen Regionen gebe. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, gute und gesunde Ernährung spiele auch eine große Rolle in der Großstadt und ganz Deutschland.