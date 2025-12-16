Agrarkonzern in Mannheim: Südzucker rechnet mit anhaltend schwierigem Zuckermarkt

Südzucker verzeichnet zuletzt starke Gewinneinbußen - unter anderem, weil der Zuckerpreis deutlich gesunken ist. Eine schnelle Erholung erwartet der Mannheimer Konzern nicht.
Südzucker rechnet mit einem anhaltend schwierigen Markt für Zucker. In diesem Segment dürfte es daher auch im neuen Geschäftsjahr 2026/27 keine signifikante Ergebniserholung geben, teilte der Agrarkonzern in Mannheim mit. Hingegen rechnet Südzucker sowohl bei der Biosprit-Tochter Cropenergies als auch in der Spezialitäten-Sparte mit deutlich mehr Gewinn. In letzterem Bereich ist unter anderem das Geschäft mit Tiefkühlpizzen und Portionsartikeln wie Zuckersticks erfasst.