2018 schluckte Bayer den Wettbewerber Monsanto. Die Übernahme enthielt Glyphosat-Risiken, die den Leverkusenern jahrelang zu schaffen machten. Nun könnte ein Befreiungsschlag gelungen sein.
Leverkusen - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum Unkrautvernichter Roundup geschlossen. Die Zahlungen für den Sammelvergleich umfassten höchstens 7,25 Milliarden US-Dollar über bis zu 21 Jahre, wie der Dax-Konzern mitteilte. Der Sammelvergleich müsse vom Gericht in St. Louis (Bundesstaat Missouri) genehmigt werden, hieß es von den Leverkusenern.