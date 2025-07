Agrar: Fischereipräsident sieht Selbstversorgung gefährdet

1 Laut Dirk Sander muss die Importabhängigkeit von Fischereiprodukten verringert werden. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

In Deutschland könne die Selbstversorgung mit Fisch auf unter zehn Prozent sinken, warnt der Präsident des Deutschen Fischereiverbandes. Bürokratie und Naturschutz setzten den Fischern zu.











Nürnberg - Der Präsident des Deutschen Fischereiverbandes, Dirk Sander, fordert mehr Unterstützung für die heimischen Fischer. "In Deutschland kann der Selbstversorgungsgrad mit Fischereiprodukten demnächst unter zehn Prozent fallen", sagte Sander laut Redemanuskript bei der Eröffnung des Deutschen Fischereitages in Nürnberg. "Wir haben in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, dass man sich in Deutschland etwas zu sicher fühlt, was die Lebensmittelversorgung betrifft."