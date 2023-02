1 Ein 27-Jähriger ist am Freitag im Winnender Rathaus ausgerastet. Foto: STZ/Pascal Thiel

Ein aggressiver Mann ist am Freitagmorgen im Winnender Rathaus ausgerastet. Mehrere Mitarbeitende sollen angegriffen, Anwesenden mit dem Tode gedroht worden sein.









Ein 27-Jähriger hat am Freitagmorgen im Winnender Rathaus dortige Mitarbeiter angegriffen und bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann gegen 8.40 trotz eines bestehenden Hausverbots in die Behörde begeben. Weil er aus einem im Polizeibericht nicht näher ausgeführten Grund offenkundig der Meinung war, ungerechtfertigt behandelt worden zu sein, geriet er in Rage und griff mehrere Mitarbeitende des Rathauses an und bedrohte Anwesende mit dem Tod. Eine Rathausmitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen. Auch zwei hinzugerufene Polizistinnen wurden Ziel seiner Aggressionen.

Mann in Spezialklinik eingeliefert

Der Mann konnte letztlich in Gewahrsam genommen werden. Wegen seines psychischen Zustands wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Er müsse nun mit mehreren Anzeigen rechnen, teilt die Polizei mit.