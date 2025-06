Aggressiver Kunde in Darmsheim: Mann bedroht Mitarbeiter in Supermarkt

1 Selbstbedienungskassen gibt es inzwischen viele in Supermärkten – selten geraten Kunden derart in Rage, dass sie deshalb Mitarbeiter bedrohen. Foto: Oliver Berg/dpa

Stress an der Selbstbedienungskasse – und mutmaßlich betrunken: Ein 37-Jähriger gerät derart in Rage, dass die Polizei eingreifen muss und sogar selbst von etwas abbekommt.











Mit einem aggressiven Kunden bekamen es Supermarkt-Mitarbeiter zu tun – sogar so sehr, dass am Ende auf dem Parkplatz eine Flasche flog. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montag, 23. Juni, gegen 21 Uhr einem Supermarkt in der Dagersheimer Straße in Darmsheim. Die Polizei vermutet, dass der 37-Jährige an der Selbstbedienungskasse Probleme hatte und deshalb in Rage geriet. Zunächst bedrohte und beleidigte er einen 20-jährigen Mitarbeiter und im weiteren Verlauf einen 25-jährigen Mitarbeiter des Supermarktes mehrfach lautstark. Nachdem der 37-Jährige nach längerem Disput den Supermarkt verlassen hatte, sah er auf dem Parkplatz den 20-Jährigen wieder. Der immer noch aufgebrachte Mann fuhr mit seinem Fiat auf den Mitarbeiter zu und bedrohte ihn erneut. Beim Wegfahren warf der 37-Jährige noch eine Kunststoff-Getränkeflasche in Richtung der Mitarbeiter.