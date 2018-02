Aggressiver Kleinkrimineller in Bietigheim-Bissingen Ladendieb wird gewalttätig und beleidigt Polizei

Ein Ladendieb wird in Bietigheim-Bissingen gestellt, wird renitent und beleidigt die Polizei. Foto: Archiv

Erst kauft er in Bietigheim-Bissingen ein ohne zu bezahlen, ignoriert den Ladendetektiv, rempelt Polizisten an und beleidigt dann noch die Beamten. Daher heißt es für einen 41-Jährigen: Gummizelle.

Bietigheim-Bissingen - Mit Diebesgut im Wert von etwa 75 Euro versuchte sich ein mutmaßlicher Ladendieb am Montagabend aus einem Geschäft in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen davon zu machen. Doch er hatte wohl nicht mit der Aufmerksamkeit des Ladendetektivs gerechnet.

Als der 41-jährige Verdächtige gegen 21.30 Uhr den Kassenbereich passierte, befanden sich diverse Lebens- und Genussmittel sowie Kleidung in seiner Sporttasche, die er nicht bezahlte. Der Ladendetektiv sprach ihn darauf an und alarmierte dann die Polizei.

Ladendieb beleidigt die Polizei

Nachdem die Beamten eingetroffen waren, erklärte der Ladendetektiv dem 41-Jährigen, dass er nun Hausverbot habe und forderte ihn auf zu gehen. Doch der Mann weigerte sich. Als die beiden Polizeibeamten ihn schließlich nach draußen bringen wollten, widersetzte er sich und versuchte sich los zu reißen. Um dem Mann Handschließen anlegen zu können, brachten die Beamten ihn zu Boden.

Dabei wurden sie von dem 41-Jährigen beleidigt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und da er vermutlich auch alkoholisiert war, wurde der Tatverdächtige in die Gummizelle des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er bis am Dienstagmorgen bleiben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.