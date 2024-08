Aggressive Jugendliche in Bad Waldsee: Messerattacke auf Regenbogenfamilie

1 Michaela auf der Regenbogenbank vor der katholischen St. Peter-Kirche in Bad Waldsee. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Michaela hat sich die Entscheidung, vom Mann zur Frau zu werden, nicht leicht gemacht. Auch weil ihre Ehefrau und Kinder davon betroffen sind. Die Familie steht zu ihr. Doch Jugendliche bewerfen ihr Haus mit Eiern, beschimpfen sie. Einer greift sogar zum Messer.











Eigentlich könnte es eine Geschichte mit gutem Ausgang sein. Wie das so ist, wenn man lange hadert und zweifelt – und dann das Gefühl hat, das Richtige getan zu haben und angekommen zu sein. Michaela (46) hat genau das erlebt. Denn wie wird man zu dem Menschen, als der man sich schon so lange fühlt, ohne nicht alle, mit denen man lebt, vor den Kopf zu stoßen oder gar zu verlieren? Michaela wurde vom Mann zur Frau. Das ist ein großer Schritt, wenn man ihn wie sie in Verantwortung für die Ehefrau und die beiden Kindern gehen will. Im Wohnzimmer der vier hängen an den Wänden fröhliche Familienfotos: Mutter, Mutter, Tochter, Sohn. Die schon geschrumpften Luftballons eines Kindergeburtstags hängen noch über dem Couchtisch. Familienleben pur in Oberschwaben.