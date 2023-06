Aggressive Frau in Ludwigsburg

1 Die Polizei beschlagnahmte die Waffen der 40-Jährigen.(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 40-Jährige wird vom Wirt gebeten, dessen Gaststätte zu verlassen. Anstatt sich dem zu fügen, wird die Frau rabiat und zückt einen Teleskopschlagstock.









Ein Gastwirt ist Sonntagnacht in Ludwigsburg von einer 40-Jährigen mit einem Schlagstock angegriffen worden. Die Frau hatte sich in dessen Gaststätte in der Bahnhofstraße aufgehalten, wurde aber gegen 23 Uhr zum Gehen aufgefordert: Wie die Polizei mitteilt, soll die 40-Jährige wohl andere Gäste belästigt haben. Der 37-jährige Wirt wollte sie gerade nach draußen begleiten, als die Frau einen Teleskopschlagstock zückte und mit diesem mehrfach nach dem Gastwirt schlug. Glücklicherweise gingen die Schläge jedoch allesamt daneben.