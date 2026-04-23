Die Stuttgarter Polizei stellt deutlich mehr Aggressionsdelikte im Straßenverkehr fest. Unfallforscher schlagen ebenfalls Alarm – und haben genau hingeschaut.
Wer kennt das nicht: Eine Anwohnerstraße, links und rechts geparkte Fahrzeuge, und zwei Autofahrer begegnen sich. Wer wartet? Wer weicht in eine Lücke aus? Im Riedgrasweg in Plieningen ist das offenbar ein Problem, als einem 42-jährigen Autofahrer ein Skoda entgegenkommt. Dessen Fahrer hält unbeirrt Kurs, fährt an einer Lücke am Straßenrand vorbei. Er hupt auch noch und zeigt dem 42-Jährigen eine beleidigende Geste. Nun ermittelt die Polizei – und das überhaupt immer öfter. Allein in Plieningen ist die Zahl der Nötigungen im Straßenverkehr um 53 Prozent gestiegen.