Aggressive 47-Jährige in Backnang: Frau ruft Polizei um Hilfe, dann tritt und spuckt sie nach den Beamten

1 Die Polizisten legten der aggressiven Frau Handschellen an. Foto: dpa/David Inderlied

Eine betrunkene 47-Jährige alarmiert am Samstagabend in Backnang die Polizei per Notruf, um in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Als die Beamten kommen, wird die Frau aggressiv und geht auf sie los.











Beamte des Polizeireviers Backnang wurden Samstag gegen 18.45 Uhr von einer 47-Jährigen in die Fabrikstraße gerufen. Sie hatte den Notruf gewählt und verlangt, in eine Klinik gefahren zu werden. Als der Streifenwagen ankam, beschimpfte die alkoholisierte Frau die Beamten mehrfach, ging auf das Fahrzeug zu, trommelte auf die Motorhaube und schlug gegen das Fahrerfenster. Die Frau musste laut Polizei zu Boden gebracht werden, um ihre aggressiven Handlungen zu stoppen. Nach Anlegen von Handschellen trat die Frau nach einem Beamten. Im Streifenwagen spuckte sie aus dem geöffneten Fenster nach Polizisten, verfehlte diese jedoch. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Während der Fahrt versuchte sie weiter, nach den Beamten zu treten und beleidigte diese fortlaufend.