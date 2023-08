1 Kristin Herrmann und Hündin Lena sind nach viel Arbeit heute ein eingespieltes Team. Foto: Werner Kuhnle

Die ehemalige Straßenhündin Lena aus Rumänien litt unter einer stark ausgeprägten Leinenaggression. Ihre Besitzerin Kristin Herrmann ist sehr dankbar, dass eine Benninger Hundetrainerin ihrem Vierbeiner und ihr selbst helfen konnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Marbach - Wenn Kristin Herrmann mit ihrer Lena eine Gassirunde dreht, dann geht es ihr richtig gut. Sie genießt die Natur, die Bewegung und den Anblick ihrer zufriedenen Hündin. Doch was so selbstverständlich klingt, ist hart erarbeitet. Die vierjährige Lena hatte noch bis vor wenigen Monaten eine stark ausgeprägt Leinenaggression – aus Unsicherheit. Spaziergänge waren alles andere als schön, weder für Lena noch für Frauchen Kristin Herrmann. Stress pur und die schiere Verzweiflung hat die beiden tagtäglich auf ihrer Runde begleitet. Lena ist beim Anblick anderer Hunde fast ausgetickt. Hat sie verbellt, an der Leine gezogen, drohend in die Luft geschnappt, um den vermeintlichen Feind zu beeindrucken – zumindest bis Kristin Herrmann auf Hundetrainerin Elisabeth Oeser aus Benningen getroffen ist.