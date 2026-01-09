AGF-Auswertung: DFB-Frauen liefern den TV-Hit des Jahres 2025

Die AGF Videoforschung hat ihre TV- und Videobilanz für 2025 veröffentlicht. Das Halbfinale der Frauen-EM zwischen Deutschland und Spanien war mit knapp 14,6 Millionen Zuschauern das meistgesehene TV-Ereignis des Jahres. Gleichzeitig sinkt die TV-Nutzung weiter.
Die AGF Videoforschung hat ihre TV- und Videobilanz für das Jahr 2025 veröffentlicht - und sie hält durchaus eine kleine Überraschung bereit: In einem Jahr ohne Olympia und ohne Fußball-EM oder -WM der Männer sicherte sich im vergangenen Jahr der Frauenfußball den Spitzenplatz der Quotencharts.