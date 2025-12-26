«Agentische» KI vor dem Start: Die KI geht einkaufen - voraussichtlich ab 2026

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz erreicht eine neue Stufe: KI-Agenten handeln nahezu autonom. Im nächsten Jahr werden die Verbraucher dem voraussichtlich erstmals begegnen: beim Einkauf.
München/Düsseldorf - Auf Europas Verbraucherinnen und Verbraucher kommt im Online-Handel 2026 eine größere Neuerung zu: Die Einführung von KI-Agenten, die weitgehend selbstständig Einkaufsaufträge, Urlaubsbuchungen und dergleichen erledigen können. "Wir werden nächstes Jahr den ersten Piloten sehen", sagt Pascal Beij, Chief Commercial Officer beim Zahlungsdienstleiter Unzer. Vorbereitungen treffen unter anderem KI-Anbieter, große US-Technologiekonzerne, Kreditkartenunternehmen, aber auch Reise- und sonstige Online-Portale. "Das wird auf jeden Fall kommen."