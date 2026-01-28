Agenda der Tarifpartner: Wie die Industrie im Südwesten innovativer wird

Südwestmetall, IG Metall und Wirtschaftsministerium haben eine „Agenda für eine starke Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg“ aufgelegt.
Wirtschaftsministerium, IG Metall und Südwestmetall haben eine Agenda beschlossen, die mehr Innovationen und Produktivitätswachstum in Industrieunternehmen ermöglichen soll. Sie solle in den nächsten Monaten „entschlossen umgesetzt“ werden, sagte die Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Teils handelt es sich aber auch um reine Absichtserklärungen oder die Bekräftigung bekannter Wege.