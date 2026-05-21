Agatha Christies Schöpfung: BBC sichert sich Rechte für neue Hercule Poirot-Serie

Die BBC bringt Hercule Poirot zurück auf den Bildschirm: Der britische Sender hat sich die Rechte an einer neuen Serie über den legendären Detektiv gesichert. Der TV-Start ist für die zweite Hälfte 2027 geplant.
Der Meisterdetektiv Hercule Poirot steht vor einem Comeback im Fernsehen: Die BBC arbeitet an einer neuen Serie über die berühmte Figur aus den Romanen von Agatha Christie. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, ergatterte der britische Sender die Rechte an der geplanten Adaption in einem intensiven Bieterstreit, an dem auch zahlreiche andere Sender und Streamingplattformen beteiligt waren. Die Ausstrahlung der ersten Staffel ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Wer die ikonische Figur spielen wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest.