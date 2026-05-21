Agatha Christies Schöpfung: BBC sichert sich Rechte für neue Hercule Poirot-Serie

Die BBC bringt Hercule Poirot zurück auf den Bildschirm: Der britische Sender hat sich die Rechte an einer neuen Serie über den legendären Detektiv gesichert. Der TV-Start ist für die zweite Hälfte 2027 geplant.

Der Meisterdetektiv Hercule Poirot steht vor einem Comeback im Fernsehen: Die BBC arbeitet an einer neuen Serie über die berühmte Figur aus den Romanen von Agatha Christie. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, ergatterte der britische Sender die Rechte an der geplanten Adaption in einem intensiven Bieterstreit, an dem auch zahlreiche andere Sender und Streamingplattformen beteiligt waren. Die Ausstrahlung der ersten Staffel ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Wer die ikonische Figur spielen wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest.

Konkrete Details zur Geschichte sind bislang nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Sommer in Liverpool sowie im Nordwesten Englands stattfinden. Für die Adaption von Agatha Christies Werk zeichnet Benji Walters verantwortlich, der unter anderem an der BBC-Serie "Noughts + Crosses" mitgewirkt hat. 2020 arbeitete er zudem gemeinsam mit Regisseur Luca Guadagnino (54) an einer geplanten Adaption von "Wiedersehen mit Brideshead". Das Projekt wurde jedoch nie realisiert.

Poirot tauchte zuletzt im Kino auf

Die geplante Produktion ist nicht die erste Serienadaption rund um den berühmten Detektiv. Bereits der britische Sender ITV widmete Hercule Poirot eine langlebige Reihe: "Agatha Christie's Poirot" mit David Suchet (80) in der Hauptrolle brachte es auf insgesamt 70 Episoden in 13 Staffeln. Auch John Malkovich (72) schlüpfte 2018 in der Miniserie "The ABC Murders" in die Rolle des Ermittlers. Zuletzt verkörperte Kenneth Branagh (65) die Figur mit dem markanten Schnurrbart in gleich drei Kinofilmen.

Poirot in mehr als 30 Romanen

Agatha Christie schrieb insgesamt 66 Kriminalromane und gehört bis heute zu den erfolgreichsten Autorinnen weltweit. Ihre Werke wurden mehr als zwei Milliarden Mal verkauft. Die Figur Hercule Poirot gilt als ihre bekannteste Schöpfung: Der Detektiv tritt in 33 Romanen sowie in 51 Kurzgeschichten auf.