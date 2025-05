After-Show-Party ließen sie aus: amfAR-Gala: James Franco und Izabel Pakzad genießen Pärchenabend

US-Schauspieler James Franco (47) und Partnerin Izabel Pakzad (29) haben die vergangenen Tage gemeinsame Zeit an der Côte d'Azur verbracht. Zeigen sich die beiden nur eher selten der Öffentlichkeit, so sind ihnen die Filmfestspiele von Cannes offenbar eine willkommene Gelegenheit, Pärchenauftritte hinzulegen. Nachdem sie vor wenigen Tagen gemeinsam die Premiere von "Privatleben" (Originaltitel: "Vie privée") besucht hatten, erschienen sie am vergangenen Donnerstag auf der amfAR-Gala.

Die stargespickte Spendenveranstaltung der American Foundation for AIDS Research, die im Rahmen der Filmfestspiele im edlen Hotel du Cap Eden-Roc in Antibes stattfand, wollte sich das Paar, das seit 2017 liiert ist, wohl nicht entgehen lassen. Die beiden kamen in glamourösen Looks und setzten dabei auf elegantes Schwarz. Während Franco klassisch einen Anzug mit Fliege wählte, setzte seine Partnerin auf ein etwas extravaganteres Outfit. Die trägerlose Bustier-Robe mit tiefem Ausschnitt sorgte durch Cut-outs an der Taille und transparentem Stoff am Bauch für einen aufregenden Look.

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll das Paar etwas früher als andere Promigäste gegangen sein und die After-Show-Party ausgelassen haben, da die Veranstaltung am Ende überfüllt gewesen sein soll. Die Gala besuchten auch andere Pärchen, darunter Heidi Klum (51) mit Ehemann Tom Kaulitz (35) oder Ed Westwick (37) mit seiner Frau Amy Jackson Westwick (33).

Rückzug im Jahr 2019

James Franco zog sich 2019 zurück, nachdem ihm ein Jahr zuvor mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Zudem machten auch die Praktiken seiner Schauspielschule negative Schlagzeilen. Studenten der mittlerweile geschlossenen Film- und Schauspielschule Studio 4 beschuldigten den Schauspieler und seine Partner, sie zu immer expliziteren Sexszenen gedrängt zu haben. Im Jahr 2021 erklärte sich Franco bereit, 2,2 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Klage beizulegen.

Im Mai 2024 zeigte er sich nach fünf Jahren erstmals wieder auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Izabel Pakzad besuchte er auch damals die Filmfestspiele in Cannes.