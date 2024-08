Afroamerikaner in US-Haft: 48 Jahre unschuldig in Haft – Entschädigung für Glynn Simmons

1 Glynn Simmons erhält in einem Vergleich 7,15 Millionen Euro. (Archivbild) Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/NATHAN J. FISH/THE OKLAHOMAN

Beinahe ein halbes Jahrhundert hat der Afroamerikaner Glynn Simmons in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Oklahoma verbracht – unschuldig. Inzwischen ist er frei und erhält eine Millionenentschädigung.











Fast 50 Jahren unschuldig im Gefängnis: In den USA erhält ein zu Unrecht wegen Mordes verurteilter Schwarzer ein Jahr nach seiner Freilassung eine Entschädigung in Millionenhöhe. Wie aus behördlichen Dokumenten hervorgeht, stimmten die Stadtverordneten von Edmond im Bundesstaat Oklahoma am Montag für einen entsprechenden Vergleich mit Glynn Simmons in Höhe von 7,15 Millionen Dollar (rund 6,5 Millionen Euro). Simmons’ Anwälte sprachen von einer „Teil-Einigung“ und erklärten, der Rechtsstreit sei damit noch nicht beigelegt.