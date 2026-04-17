Afrika-Reise: Papst spricht afrikanischer Jugend Mut zu

In Kamerun feiert Leo XIV. mit mehr als 100.000 Teilnehmern eine Messe - die größte seiner bisherigen Amtszeit. Er warnt davor, sich auf den Pfad von Gewalt zu begeben.
Douala - Auf seiner Afrika-Reise hat Papst Leo XIV. in einer Messe mit mehr als 100.000 Teilnehmern der afrikanischen Jugend Mut für die Zukunft gemacht. "Gebt dem Misstrauen und der Mutlosigkeit nicht nach", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei dem Gottesdienst in Kameruns größter Stadt Douala. "Verweigert Euch jeder Art von Übergriffen und Gewalt, die schnellen Gewinn versprechen."