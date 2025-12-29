In der Neujahrsfolge des ZDF-"Traumschiffs" knistert es zwischen Kapitän Max Parger und einer neuen Schiffsärztin. Doch der romantische Kuss zwischen Florian Silbereisen und Valentina Pahde entstand unter turbulenten Umständen - und ganz ohne Probe.
Wenn das ZDF-"Traumschiff" am Neujahrstag in See sticht, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine besondere Liebesgeschichte freuen. "GZSZ"-Star Valentina Pahde (31) spielt in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe" (1.1., 20:15 Uhr, ZDF) die Ärztin Sophia Berg - und verdreht dabei ausgerechnet Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen (44) den Kopf. Die Romanze gipfelt in einem Kuss unter dem afrikanischen Sternenhimmel. Was auf dem Bildschirm romantisch wirkt, war hinter den Kulissen allerdings alles andere als das.