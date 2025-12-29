In der Neujahrsfolge des ZDF-"Traumschiffs" knistert es zwischen Kapitän Max Parger und einer neuen Schiffsärztin. Doch der romantische Kuss zwischen Florian Silbereisen und Valentina Pahde entstand unter turbulenten Umständen - und ganz ohne Probe.

Wenn das ZDF-"Traumschiff" am Neujahrstag in See sticht, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine besondere Liebesgeschichte freuen. "GZSZ"-Star Valentina Pahde (31) spielt in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe" (1.1., 20:15 Uhr, ZDF) die Ärztin Sophia Berg - und verdreht dabei ausgerechnet Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen (44) den Kopf. Die Romanze gipfelt in einem Kuss unter dem afrikanischen Sternenhimmel. Was auf dem Bildschirm romantisch wirkt, war hinter den Kulissen allerdings alles andere als das.

"Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt", verriet Pahde der "Bild"-Zeitung. "Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu genießen." Auch für Silbereisen war die Situation durchaus gewöhnungsbedürftig: "Es ist schon skurril, wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll. Am Ende soll es ja ganz romantisch aussehen: Ärztin küsst Kapitän unterm Sternenhimmel in Afrika ..."

Spontanaktion - 30 Leute schauen beim Küssen zu

Hinzu kam, dass die entscheidende Szene völlig ungeplant entstand. Weil sich das Wetter änderte, sollte die Kuss-Szene doch noch gedreht werden, obwohl beide Schauspieler eigentlich schon Drehschluss hatten - und Pahde sich bereits eine Massage gönnte. Statt einer ausführlichen Besprechung habe dieser Kuss "ganz spontan und ohne Probe stattfinden" müssen, so Silbereisen.

Dass die Szene trotz aller Widrigkeiten gelang, lag auch an der guten Chemie zwischen den beiden. Dabei kannten sie sich vor dem Dreh in Südafrika überhaupt nicht, am Flughafen in Johannesburg seien sie sich zum allerersten Mal begegnet. Doch schon allein die gemeinsame bayerische Heimat schweißte sie zusammen.

Wiedersehen nicht ausgeschlossen

Gegenüber dem Boulevardblatt zeigte sich Pahde über den Kuss mit dem beliebten Entertainer begeistert: "Es war total gut. Florian ist durch und durch professionell. Er war einer der sympathischsten Kollegen, die ich je geküsst habe", schwärmte die Schauspielerin.

Da der Kapitän und Ärztin sogar eine gemeinsame Nacht verbringen, ist ein Wiedersehen auf dem "Traumschiff" nicht ausgeschlossen. "Wir haben immer alle zum Spaß gesagt: In neun Monaten kommt sie wieder...", verriet sie lachend.