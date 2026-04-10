Afrika Bambaataa ist tot: Hip-Hop-Pionier im Alter von 68-Jahren gestorben

Der New Yorker Musiker Afrika Bambaataa ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er gilt als einer der Pioniere des Hip-Hop.
Afrika Bambaataa (1957-2026), einer der Pioniere des Hip-Hop, ist im Alter von 68 Jahren verstorben, wie Hip Hop Alliance auf Instagram bestätigte. In einer Erklärung würdigte die Organisation den New Yorker Musiker als Mitgestalter einer "globalen Bewegung, die auf Frieden, Einheit, Liebe und Spaß basiert". Das US-Promiportal "TMZ", das als erstes über seinen Tod berichtete, schreibt, dass der Künstler am Donnerstag in Pennsylvania verstorben sei.