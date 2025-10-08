African Parks in der Kritik: Neuer Charity-Ärger für Prinz Harry

Nach dem Streit um "Sentebale" steht erneut eine Charity-Organisation in der Kritik, die mit Prinz Harry in Verbindung steht.
Wieder gibt es Negativschlagzeilen um eine Charity-Organisation, mit der Prinz Harry (41) in Verbindung steht: Die Regierung des Tschad hat laut BBC ihre Vereinbarung mit einer umstrittenen Naturschutzorganisation gekündigt, in deren Vorstand der Herzog von Sussex sitzt. Sie wirft der Wohltätigkeitsorganisation "African Parks" demnach vor, die Wilderei nicht eindämmen zu können. Das Land beendete daraufhin ein 15-jähriges Mandat zur Verwaltung von zwei Schutzgebieten.