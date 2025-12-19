Afghanistan: Unicef-Foto des Jahres zeigt lernendes Mädchen

Seit 2021 verwehren die Taliban afghanischen Mädchen den Zugang zu höheren Schulen. Dabei ist der Wunsch nach Bildung groß. Das Unicef-Foto des Jahres gibt diesen Mädchen ein Gesicht.

Das Foto einer afghanischen Schülerin ist Unicef-Foto des Jahres 2025. Die Aufnahme zeigt die zehnjährige Hajira aus der afghanischen Provinz Nangarhar beim versunkenen Lernen in ihrem Zuhause, in einem Dorf östlich von Kabul. „Die Augen des Mädchens wirken wie angezogen von einem geöffneten Schulbuch auf dem Boden, als wüsste sie, dass ihr nur wenig Zeit zum Lernen bleibt“, hieß es in der Mitteilung des UN-Kinderhilfswerks am Freitag. Das Siegerbild der französischen Fotojournalistin Elise Blanchard stehe für die stille, aber unbeirrbare Widerstandskraft von Millionen afghanischer Mädchen, denen seit mehr als vier Jahren der Zugang zu weiterführenden Schulen durch die radikalislamischen Taliban verwehrt ist.

„Das diesjährige Siegerbild führt uns vor Augen, was Kindheit für viele Mädchen in Afghanistan bedeutet: Sie müssen um etwas kämpfen, das selbstverständlich sein sollte - das Recht zu lernen“, sagte Elke Büdenbender, Schirmherrin von Unicef Deutschland und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, bei der Preisverleihung in Berlin. „Elise Blanchard schenkt uns mit Hajiras eindringlichem Blick einen Moment der Neugier und Entschlossenheit. Er erinnert uns daran, dass wir Kinder wie sie nicht allein lassen dürfen.“

Empathie, Respekt und Nähe

Peter-Matthias Gaede, Juryvorsitzender und Mitglied des Deutschen Komitees von Unicef sagte: „Elise Blanchards Arbeit zeigt, was journalistisches Erzählen im besten Falle vermag: Sie schafft Empathie, Respekt und Nähe.“ In dem Bild des Mädchens Hajira werde der oft abstrakte Begriff der Menschenwürde ganz konkret.

Der zweite Preis geht an Natalya Saprunova (Frankreich) für ein Bild ihrer Reportage aus der Mongolei, in der Kinder in Ulaanbaatar unter extremer Luftverschmutzung leiden. Sourav aus Indien erhält den dritten Preis für ein Bild seiner Reportage über Kinder in den Kohlefeldern von Jharia in Indien. „Alle drei Arbeiten zeigen unterschiedliche Facetten der prekären Lebenssituation von Millionen Kindern weltweit, deren Rechte tagtäglich verletzt werden - und dabei allzu häufig unsichtbar bleiben“, betonte Unicef.