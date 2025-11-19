Afghanistan: Geld gegen Leben ist unattraktiv

1 Feiernde Taliban in Kabul sind für viele Menschen eine Gefahr. Foto: dpa

Berlin will Afghanen die Zusage abkaufen, nach Deutschland einreisen zu dürfen. Die Resonanz darauf spricht für die reale Not dieser Menschen, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Wenn von 1900 Menschen, die für ein Angebot in Frage kommen, gerade einmal 62 annehmen, dann spricht das nicht für die umwerfende Attraktivität der Offerte. Es sind rund 1900 Afghanen, die derzeit in Pakistan darauf warten, nach Deutschland ausreisen zu können. Menschen, denen die Bundesregierung bereits versprochen hat, dass sie kommen dürfen. Gerade einmal 62 von ihnen haben zugestimmt, sich diese Zusage wieder abkaufen zu lassen. War das Angebot also zu schlecht? Ja. War es ein Fehler? Nein.