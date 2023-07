1 Marziah und Ali Mazlomyar mögen ihre neue Heimat Stuttgart. Im Herbst erwartet das Ehepaar sein erstes Kind. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Afghanistan war Ali Mazlomyar ein Friedensaktivist. Als die Taliban 2021 wieder die Herrschaft errichteten, mussten er und seine Frau Marziah nach Deutschland fliehen. Wie kommt das junge Ehepaar in Stuttgart zurecht?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ali Mazlomyar schwitzt unter der Burka, es ist heiß und stickig, er kann sich kaum bewegen und kaum etwas sehen. Irgendwo neben und vor ihm stehen seine Freunde aus der Friedens-WG in Kabul. Die rund 20 jungen Männer wollen für die Rechte der Frauen in ihrem Land demonstrieren. Sie halten Banner mit Aufschriften wie „Der Schmerz der Frauen ist auch unser Schmerz“ oder „Schreibt den Frauen nicht vor, was sie zu tragen haben“ in die Höhe.