Afghanen in Pakistan: Hoffnung für Opfer einer hitzigen Debatte
Die Bundeswehr hat vor vier Jahren Deutsche und einen Teil der Ortskräfte evakuiert. Viele Afghanen warten aber noch. Foto: dpa

Die Regierung bewegt sich beim Thema Aufnahmezusage für Afghanen. Ein gutes Zeichen, kommentiert Christian Gottschalk. Auch Deutschland profitiert davon.

Das deutsche Aufenthaltsrecht ist kompliziert. Das gilt auch für die Aufnahmezusage. Es gibt in verschiedenen Paragrafen verschiedene Rechtsgrundlagen. Das kann ein Grund dafür sein, dass Gerichte unterschiedlich entschieden haben, wenn es darum ging, über gefährdete Afghanen zu befinden, die mit solch einer Zusage in Pakistan darauf warten, nach Deutschland zu kommen. Die Masse der Urteile war freilich deutlich: Zusagen müssen eingehalten werden. Die Afghanen müssen die Details des deutschen Rechts nicht kennen. Sie kennen aber einen Spruch, den es in jedem Kindergarten gibt: Versprochen ist versprochen, das wird auch nicht gebrochen. Doch eben dieses Versprechen ist schlicht ignoriert worden.

 

Opfer einer hitzigen Debatte

Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Regierung nun zu bewegen scheint. Die vorsichtige Formulierung ist notwendig, denn noch ist nicht ganz sicher, ob es wirklich für alle oder nur einen Teil der rund 2000 Afghanen vorangeht, denen Deutschland die Aufnahme zugesagt hatte. Mit den rund 20 000 Flüchtlingen aus Afghanistan, die im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Asylantrag gestellt haben, hat diese Personengruppe nichts zu tun. Sie hat schlicht das Pech, Opfer einer hitzigen Diskussion über Zuwanderung geworden zu sein. Dabei ist es auch für Deutschland von Interesse, Zusagen einzuhalten. Es wird neue Krisen geben, bei denen man Hilfe von Menschen vor Ort braucht. Wenn jemand sein Versprechen nicht hält, spricht sich das herum.

 