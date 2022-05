1 In Freiburg wird ein Patient aus dem Ortenaukreis behandelt, der mit Affenpocken infiziert sein soll (Archivbild). Foto: imago images/Eibner/Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg hat am Montag den ersten Fall von Affenpocken im Südwesten bestätigt.















Link kopiert

In Baden-Württemberg ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Montag mitteilte, wird am Universitätsklinikum Freiburg seit Sonntagabend ein Patient aus dem Ortenaukreis mit einer entsprechenden Infektion stationär versorgt.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet in Deutschland mit einer weiter zunehmenden Zahl von Affenpocken-Nachweisen. „Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen“, heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Bis Montagnachmittag waren bundesweit fünf Fälle erfasst: Einer im Ortenaukreis, einer in München und drei in Berlin.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die wichtigsten Fakten zu Affenpocken

Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Behörden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter. Weltweit sind inzwischen weit über 100 Fälle nachgewiesen, wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in nächster Zeit aus.