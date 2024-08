Affenberg Salem: Ausgebüxter Affe am Bodensee eingefangen

1 Der ausgebüxte Affe wurde gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Ein freilaufender Affe an der Bundesstraße macht Schlagzeilen. Das Tier stammt aus dem Affenberg in Salem am Bodensee. Nun ist es zurück - aber nicht freiwillig.











Ein aus dem Affenberg Salem ausgebüxtes Jungtier hat großes Aufsehen in der Bodenseeregion erregt. Nach einer Nacht auf Abwegen sei das Männchen auf einem Apfelbaum in der Nähe eines Campingplatzes eingefangen worden, sagte Parkleiter Roland Hilgartner der Deutschen Presse-Agentur. Das Tier war am Freitagvormittag in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis neben der Bundesstraße 31 gesehen worden. Hilgartner sprach von einem Rekord in seinen 17 Jahren Amtszeit: „So weit war noch nie einer weg.“ Das Tier war am Freitagvormittag in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis neben der Bundesstraße 31 gesehen worden. Hilgartner sprach von einem Rekord in seinen 17 Jahren Amtszeit: „So weit war noch nie einer weg.“