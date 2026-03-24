Affenbaby Punch: Japans Affen-Star Punch wächst und gedeiht

Millionen lieben Punch: Der kleine Affe in Japan - einst verstoßen - sorgt mit einer neuen Freundschaft und süßen Szenen weiter für Begeisterung. Und kräftigen Appetit scheint er auch zu haben.
Tokio - Das zum Internetstar avancierte Affenbaby Punch entwickelt sich allem Anschein nach prächtig. Punch sei ein kleiner Rabauke geworden, er bewege sich viel, lies der Ichikawa City Zoo nahe Japans Hauptstadt Tokio dieser Tage Punchs riesige Fan-Gemeinde auf X wissen. Berühmt geworden war Punch vor kurzem durch Aufnahmen aus dem Zoo, die zeigten, wie er nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen wurde und Trost bei einem Spielzeug-Orang-Utan fand.