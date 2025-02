1 In Teilen Affalterbachs fiel am Freitagmorgen der Strom aus. Foto: Werner Kuhnle

Mehrere Haushalte im Grenzgebiet vom Kreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis haben am Freitagmorgen ohne Strom auskommen müssen. Die Ursache war schnell gefunden.











In Teilen von Affalterbach im Kreis Ludwigsburg sowie in Teilen von Kirchberg an der Murr, Burgstetten und Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) ist es am Freitagmorgen, 28. Februar, zu einem Stromausfall gekommen. Die Stromversorgung wurde nach Angaben des Netzbetreibers Syna um 6.04 Uhr unterbrochen.