Affalterbach: Auftakt zu neuer Veranstaltung „Lemberg glüht“

Ditzingen Die Kunst ringt um ihre Heimat

Wenn sich bis in wenigen Wochen niemand gefunden hat, der an die Spitze des Kultur- und Kunstkreises treten will, müssen die Künstler der Region um ihre Ditzinger Heimat bangen. Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden muss sich der Verein neu aufstellen – um so auch die Zukunft der Galerie für eigene Ausstellungen zu sichern.