1 Auch bei den britischen Royals läuft nicht immer alles nach Plan. Foto: dpa/Victoria Jones

Die europäischen Königshäuser sind heute nicht mehr unantastbar und so kommen regelmäßig auch unschöne Geschichten ans Tageslicht. Einige dieser Skandale brachten so manche Dynastien ins Wanken.

Stuttgart - Prinz Harry war früher das Enfant terrible des britischen Königshauses, vor seiner Ehe mit Meghan Markle sorgte der Prinz regelmäßig für Schlagzeilen. So tauchte er beispielsweise in Nazi-Uniform auf einer Party auf und zog in Las Vegas blank.

Aber die britischen Royals sind nicht das einzige Königshaus, dessen Mitglieder für Ärger in der Öffentlichkeit sorgten. Während es bei den Grimaldis einige uneheliche Kinder gibt, kam es im spanischen Königshaus sogar zu einem mysteriösen Todesfall.

Diese und weitere Skandale sehen Sie im Video: