Affäre um Sexualstraftäter: US-Ausschuss veröffentlicht Epstein-Dokumente

Zuletzt ist es in den USA etwas ruhiger geworden, was die Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angeht. Doch kaum ist das Repräsentantenhaus aus der Sommerpause zurück, gibt es Neuigkeiten.
Washington - Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses in den USA hat Tausende Seiten mit Unterlagen zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die mehr als 33.000 Seiten starke Dokumentensammlung habe das US-Justizministerium dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschuss der Parlamentskammer zur Verfügung gestellt, teilte das Gremium mit. Ob die Unterlagen bislang unbekannte Informationen enthalten, war zunächst unklar. Laut der "Washington Post" handelt es sich um einen ersten Schub an Dokumenten, dem wegen parteiübergreifender Forderungen nach mehr Transparenz in dem Fall weitere Veröffentlichungen folgen dürften.