Seit Monaten machen Demokraten auf Trump Druck. Der Fall um den Sexualstraftäter Epstein holt den Präsidenten nun erneut ein. Das Weiße Haus spricht von Verleumdung.
US-Präsident Donald Trump droht neuer Ärger in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Demokraten im US-Kongress veröffentlichten drei E-Mail-Auszüge, die aus dem Nachlass Epsteins stammen sollen und bisher unveröffentlicht sein sollen. Das Weiße Haus sprach auf dpa-Anfrage von Verleumdung und Falschdarstellung durch eine selektive Auswahl von E-Mails.