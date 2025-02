Affäre nach WM-Triumph: Kuss-Skandal: Lippenleser entlastet Spaniens Ex-Verbandschef

3 In Madrid steht Aussage gegen Aussage. Foto: John Cowpland/Rfef/AP/EUROPA PRESS/dpa

In der aufsehenerregenden Kuss-Affäre des spanischen Fußballs steht nach fast eineinhalb Jahren weiterhin Aussage gegen Aussage. Bringt ein Tiktok-Video die Wahrheit ans Licht?











Madrid - Im Prozess um den Kuss-Skandal im spanischen Fußball hat ein Lippenleser Ex-Verbandspräsident Luis Rubiales entlastet. In einem Video sei zu erkennen, dass der wegen sexueller Aggression angeklagte Mann Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Finaltriumph bei der WM 2023 in Australien um Genehmigung für den Kuss auf den Mund gebeten habe. Das versicherte der Gutachter vor dem Staatsgerichtshof in Madrid. Hermoso hatte zuvor vor Gericht bekräftigt, der Kuss sei gegen ihren Willen erfolgt.